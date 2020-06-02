Археологи обнаружили самое большое и древнее сооружение майя

На территории Мексики археологи обнаружили самое большое и раннее монументальное сооружение, созданное цивилизацией майя, пишет издание Nature. Ранее считалось, что майя в период с 1000 по 350 годы до н. э. строили небольшие деревни. Но новое археологическое исследование это опровергло.

Ученые из Аризонского университета на территории Мексики в муниципалитете Табаско, который расположен недалеко от Гватемалы, выявили искусственную платформу. Она была скрыта под землей, поэтому до сих пор ее не удавалось обнаружить. Длина найденной платформы составляет 1413 м с севера на юг и 399 м с востока на запад. Она приподнимается над землей на 10-15 метров. От этой платформы отходят девять широких дорог.

Выявили церемониальный комплекс ученые с помощью лидара. Эта технология предполагает использование лазера, что позволяет получить информацию о скрытых под поверхностью объектах. Ученые уже выяснили, что этот комплекс был построен между 1000 и 800 годами до н. э., что делает его старейшим монументальным сооружением культуры майя. Он является самым крупным среди подобного рода строений, которые были до этого выявлены.

Как считают исследователи, в период строительства этого сооружения в мая не было сильного социального расслоения, при этом цивилизация уже обрела знания в области архитектуры и строительства. Вокруг искусственно созданного плато были созданы небольшие дамбы. Авторы считают, что церемониальный комплекс создавался для использования многими людьми и строили его коллективно.