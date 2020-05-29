Ученые: самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК

Сегодня, 09:45

Анна Лисова

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Ученые: самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК

На страницах издания Nature Microbiology исследователи из Вашингтонского университета рассказали о результатах исследования, посвященного изучению морских бактерий SAR11, или Pelagibacter, пишет портал Хайтек.

SAR11 ученые считают самым распространенным в мире организмом. Общая масса всего SAR11 превышает общую массу рыбы, обитающей в водах моря.

По словам авторов исследования, им удалось выяснить, что SAR11 выращивает в своем ДНК вирус. 

Бактерии SAR11 – это крошечные дрейфующие организмы. Внешне они схожи на желейные бобы. Несмотря на свой миниатюрный размер, они смогли практически вытеснить другие бактерии. Это, уверены океанографы, связано с тем, что Pelagibacter содержит уникальный вирус. 

Исследование показало, что вирус проводит большую часть времени в состоянии покоя. Но иногда он извергается, заражая другие клетки, перенося часть генетического материала своего хозяина. Около 3% клеток SAR11 могут иметь вирус, размножающийся и расщепляющий, или лизирующий клетку. Это намного более высокий процент, чем для большинства вирусов, населяющих геном хозяина. 

По мнению океанографов, не исключено, что больше количество вирусов может быть ключом к выживанию самой бактерии. 

 

 

 

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