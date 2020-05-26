Как пандемия коронавируса подстегнула науку

Сегодня, 13:50

Ольга Громова

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Как пандемия коронавируса подстегнула науку
Разработка лекарств

Эпидемия коронавируса меняет мир, меняет людей, меняет отношение - к врачам и к науке. Невидимый враг заставил исследователей всех стран сплотиться и стать мобильнее с тем, чтобы создать способную спасти мир от ковида вакцину. В данный момент в разных странах мира разрабатываются около 150 препаратов для лечения коронавируса. Еще около сотни вакцин в разработке.

Это чрезвычайно важно, ведь, сплотившись в борьбе с коронавирусом, научное сообщество делает немало других важных открытий, которые могут использоваться в лечении других заболеваний. Именно таким недавно посвятила большую публикацию газета «Аргументы и Факты».

Проблема с антибиотиками в мире уже давно стоит очень остро из-за устойчивости бактерий. В последние годы не было создано ни одного важного антибиотика, о котором можно было бы с успехом сказать - эффективный, с минимумом «побочек». Работа, нацеленная на борьбу с коронавирусом, помогает приблизить появление новых антибиотиков.

Вирусные поражения, как известно, нередко сопряжены с пневмококковыми инфекциями, где возбудителем является бактерия. Приходится лечить и то, и другое. Посему исследователи нынче параллельно ведут работу над новыми антибактериальные препаратами и пневмококковыми вакцинами. Они, как показывают наблюдения медиков, значительно облегчают течение коронавирусного заболевания.

В ходе одного из последних исследований ученым удалось найти средство и для лечения коронавируса, и от ожирения. Это дисульфирам, применяемый для лечения алкоголизма. Ученые из США выяснили, что ему под силу блокировать цитокиновый шторм при сепсисе. Также они выяснили, что лекарство может быть эффективным средством для снижения веса. Опыты с лабораторными грызунами показали, что жирные особи, которым давали этот препарат, сбросили 40 процентов своего веса лишь за месяц. Эффект препарата, которым лечат алкоголиков, обусловлен его противовоспалительными свойствами.

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