Найдена причина осложнений от COVID-19

Сегодня, 10:48

Ольга Громова

0

Image 16+
Найдена причина осложнений от COVID-19
Ученый Эксетерского университета

Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США в статье, вышедшей на страницах журнала Journal of the American Medical Association, утверждают, что чаще других коронавирусом заражаются и переносят его в тяжелой форме люди с так называемым «дефектным» геном, связанным непосредственно с развитием деменции.

Исследователи во время масштабной работы проанализировали ДНК свыше 40 тысяч инфицированных человек в возрасте от 48 до 60 лет и обнаружили ген, который повышает шансы заразиться ковидом. Причем, имеется APOE e4e4 не только у людей старшего поколения. Выяснилось, что у лиц с двумя дефектными копиями APOE, который, помимо старческой деменции, также способствуют развитию болезни Альцгеймера, риск развития инфекции с тяжелыми осложнениями увеличивается в два раза. Так, из 40 тысяч инфицированных участников эксперимента дефектный ген имелся у 2,36 процента участников - это порядка 9 тысяч человек.

«Почти каждый пятый человек, умерший от COVID-19 в Великобритании, страдал деменцией, самой распространённой формой болезни Альцгеймера», - отмечают ученые.

Среди пациентов с COVID-19 мутации встречались у 5,13 процентов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Палеонтологи обнаружили возможное место библейского Эдемского сада

Вчера, 16:19

В Китае ученые испытали на пациентах вакцину от коронавируса

Вчера, 10:48

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых из Израиля

Вчера, 09:17

В России выпустили сильнодействующее лекарство от коронавируса

24-05-2020, 14:58

Люди могут заражать коронавирусом домашних животных

24-05-2020, 09:12

Суперкомпьютер разгадал причину вымирания неандертальцев

23-05-2020, 07:42

Ученые рассказали о гене худобы

22-05-2020, 15:17

Ученые обнаружили механизм восстановления нервных клеток человека

21-05-2020, 19:22

Ученые установили связь между мозгом и кишечником

21-05-2020, 13:39

Пернатые разных видов частично понимают друг друга

21-05-2020, 09:50

Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые

20-05-2020, 14:24

Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти

17-05-2020, 08:09

Ученые рассказали о гигантских сибирских вирусах

16-05-2020, 23:09

Спутник Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос

14-05-2020, 08:58

В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

14-05-2020, 00:09

Ученые рассказали, что будет при смещении магнитного поля Земли

12-05-2020, 09:03

Американский ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса

12-05-2020, 08:48

Ученые: к концу столетия уровень моря поднимется на метр

10-05-2020, 13:48

Эксперты ищут подтверждения воздушно-капельной передачи коронавируса

9-05-2020, 13:12

Кофе поможет снизить риск преждевременной смерти

8-05-2020, 19:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров