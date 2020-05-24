Найдена причина осложнений от COVID-19

Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США в статье, вышедшей на страницах журнала Journal of the American Medical Association, утверждают, что чаще других коронавирусом заражаются и переносят его в тяжелой форме люди с так называемым «дефектным» геном, связанным непосредственно с развитием деменции.

Исследователи во время масштабной работы проанализировали ДНК свыше 40 тысяч инфицированных человек в возрасте от 48 до 60 лет и обнаружили ген, который повышает шансы заразиться ковидом. Причем, имеется APOE e4e4 не только у людей старшего поколения. Выяснилось, что у лиц с двумя дефектными копиями APOE, который, помимо старческой деменции, также способствуют развитию болезни Альцгеймера, риск развития инфекции с тяжелыми осложнениями увеличивается в два раза. Так, из 40 тысяч инфицированных участников эксперимента дефектный ген имелся у 2,36 процента участников - это порядка 9 тысяч человек.

«Почти каждый пятый человек, умерший от COVID-19 в Великобритании, страдал деменцией, самой распространённой формой болезни Альцгеймера», - отмечают ученые.

Среди пациентов с COVID-19 мутации встречались у 5,13 процентов.