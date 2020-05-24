Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых из Израиля

Ученые из Израиля рассказали о том, что чувствовали люди, переживая клиническую смерть, пишет Росбалт . Исследователи изучили околосмертный опыт не только тех, кто пережил клиническую смерть, а также людей, которые пообщались с теми, кого вернули к жизни после терактов, природных катастроф, перестрелок и автомобильных аварий.

Как отмечают ученые, опрошенные вспоминали, что в момент, когда они едва не умерли, они не видели тоннеля с белым светом в конце, или мистических фигур, похожих на ангелов. Но большинство вспоминает, что в моменты между жизнью и смертью время как бы «застывает» или «растягивается».

Те, кто пережил автомобильную катастрофу, вспоминали, что «успевали просмотреть несколько видений», напоминающих кинофильм об их жизненном пути. Некоторые видели угрожающие образы, что ученые связали с адреналином. У тех, кто пережил клиническую смерть, опыт был другой. Им казалось, что они могут «вселяться» в людей, которых видят, чувствовать их эмоции. По словам ученых, это объясняется тем, что в момент смерти кровоснабжение дольше сохраняется в префронтальной коре, височной и теменной доли мозга, которые отвечают за воспоминания и эмоции.