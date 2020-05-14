Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти

Сегодня, 08:09

Анна Лисова

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Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти

Ученые Йельской школы общественного здравоохранения считают, что карантин положительно влияет на качество воздуха, что спасает жизни тысяч людей. 

На страницах издания «Lancet Planetary Health» они опубликовали результаты своего исследования на эту тему, передает портал «Хайтек». 

Ученые утверждают, что после введения карантина в Китае, там значительно сократился автомобильный поток, что снизило количество вредных выбросов в стране. Это благотворно подействовало на состояние здоровья многих людей. Ученые считают, что улучшение качества воздуха в марте и апреле спасло жизни 4 633 человек. 

«Это удивительный результат. Пандемия продолжает оставаться ужасной вещью для Китая и остального мира, но сокращение выбросов, которое сопровождало ее, имеет положительные результаты в области здравоохранения. Вопрос лишь в том, можем ли мы сохранить эту тенденцию без пандемии», - сказал доцент Йельской школы общественного здравоохранения Кай Чен. 

Снижение уровня загрязнения воздуха, отмечают ученые, могло иметь такой же эффект в других азиатских и европейских странах, США. При этом из-за различной степени распространенности и реакции на коронавирус нельзя применять результаты исследования в Китае к другим странам. Но все же ученые уверены, что улучшение качества воздуха благотворно сказывается на здоровье людей. 

Что же касается Китая, то в этой стране за период карантина выбросы диоксида азота сократились на 37%, а количество мелкодисперсных частиц в 361 китайских городах снизилось на 30%. Ученые отмечают, что снижение было настолько резким и сильным, что его зафиксировали с помощью спутниковых измерений. 

 

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