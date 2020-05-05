Ученые: к концу столетия уровень моря поднимется на метр

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Александр Зуев

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Ученые: к концу столетия уровень моря поднимется на метр

Уровень Мирового океана к концу столетия повысится более чем на метр, а к 2300 году – на 5 метров. В этом уверены ведущие климатологи мира. Они считают, что это произойдет, если правительства стран мира не будут соблюдать Парижские соглашения и другие документы по борьбе с глобальным потеплением. Причина повышения уровня Мирового океана заключается в таянии льдов в Гренландии и Антарктиде. Объема льда в этом регионе достаточно, чтобы поднять уровень мирового океана на 65 метров. Штефан Рамшторф из Университета Потсдама считает, что человечество не должно допустить таяния даже небольшого процента этого ледяного покрова.  Аналитики считают, что на таяние арктических льдов влияют также индустриальные выбросы. Они сходятся на том, что уровень воды будет неуклонно расти.

Ученые сообщают, что их исследование основано на мнениях более ста ведущих экспертов в области климатологии. Как отметил один из его авторов, доцент Майнутского университета (Ирландия) Ниам Кэхилл, снижение выбросов парниковых газов чрезвычайно важно для того, чтобы притормозить этот рост.

Отметим, что ученые оценивают ситуацию с большей степенью пессимизма, чем, к примеру, действующая при ООН Межправительственная группа экспертов по изменению климата. При самом худшем сценарии МГЭИК предрекла поднятие уровня мирового океана на 1,1 метра к 2100 году.

Отметим, что недавнее исследование, проведенное с помощью спутников НАСА, указывает на то, что одна только Гренландия теряет ежегодно порядка 200 гигатонн льда, пишет ТАСС Наука.

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