Ученые предсказали наступление катастрофической жары

Сегодня, 11:35

Анна Морозова

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Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Приближается катастрофическая жара

Через 30 лет температура воздуха в некоторых жарких странах повысится до опасного уровня. Под угрозой станет жизнь бедных слоев населения, которые не могут себе позволить установить кондиционеры. Ученые предполагают, что от тепловых волн может пострадать треть населения. Причиной резких климатических изменений эксперты считают выбросы углекислого газа, сообщается в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Существует оптимальный для жизни и существования людей уровень среднегодовых температур, который составляет 10-15 градусов по Цельсию. Тысячи лет люди жили на относительно небольшой территории Земли. Развитие технологий поспособствовало расширению ареала обитания, из-за чего климат вышел за пределы температурной ниши. По прогнозам специалистов, в ближайшие 50 лет географическое положение этой ниши изменится сильнее, чем за 6 тысячелетий.

Со слов ученых, не самый плохой сценарий развития событий будет таким, что почти треть человечества будет жить в условиях средних годовых температур выше 29 градусов Цельсия. В настоящее время такой температурный режим встречается только на 0,8% поверхности всего земного шара. На основной части этой территории располагается пустыня Сахара. Ситуация катастрофически осложняется тем, что большинство людей в жарких странах — бедные люди, которые не располагают адаптационным потенциалом к высоким температурам. Кроме того, синоптики сообщили, что рекордно жарким станет наступающее лето.

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