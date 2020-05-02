Ученые: интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий

Международная группа исследователей во главе с университетами Бата и Шеффилда пришла к выводу, что интенсивное развитие сельского хозяйства повышает риск эпидемий. Как отмечают исследователи, сейчас в сельском хозяйстве активно используются антибиотики. Также современному сельскому хозяйству характерно большое количество животных и низкое генетическое разнообразие, пишет портал Planet Today . Все эти факторы, уверены ученые, повышают риск возникновения эпидемий.

Изучая эволюцию бактерии Campylobacter jejuni, переносимую скотом, которая является основной причиной гастроэнтерита в странах с высоким уровнем дохода, ученые заметили, что с увеличением разведения крупного рогатого скота растет и разнообразие штаммов бактерий. О своем исследовании ученые рассказали на страницах престижного издания Proceedings Национальной академии наук.

Как считают ученые, увеличению количества патогенных микроорганизмов способствует уменьшение генетического разнообразия и увеличение поголовья крупного рогатого скота. В итоге появился вид бактерии, которая смогла преодолеть межвидовой барьер и заразить людей, что вызвало серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Интенсивные методы ведения сельского хозяйства, практикуемые по всему миру, повышают риски возникновения новых эпидемий. И речь не только в том, что появляются новые штаммы бактерий, но и в том, что это способствует их распространению с помощью глобальной торговли.

Профессор Сэм Шеппард из Центра эволюции Милнера в Университете Бата отмечает, что за последние годы все чаще возникают вирусы и патогенные бактерии, которые передаются от животных к людям. И чтобы не повторить ситуацию с Covid-19, крайне важно более ответственно относится к методам ведения сельского хозяйства, чтобы снизить вероятность межвидовой передачи патогенов.