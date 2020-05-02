Ученые создали светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2

Сегодня, 11:01

Ольга Громова

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Ученые создали светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2
Светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2

Первую синтетическую копию SARS-CoV-2 создали швейцарские ученые. «Клона» выращивали внутри клеток дрожжей использовав отдельные фрагменты ДНК. При этом исследователи изменили структуру до такой степени, что зараженные им клетки светились. Об этом говорится в релизе для прессе, подготовленном Бернским университетом. Профессор Фольклер Тиль рассказал, что на создание синтетической версии нового коронавируса ушла всего лишь неделя.

«Это показывает, что наша система, построенная на базе клеток дрожжей, идеально подходит для воссоздания коронавирусов и других патогенов», - говорит он.

Швейцарские ученые работали совместно с российскими своими коллегами - из Сеченовского университета. Вместе им удалось разработать уникальную методику «клонирования» вирусов, в основе которой было использование клеток дрожжей.

В клетку дрожжей вводили полученные из зараженных РНК-вирусом клеток фрагменты вирусной ДНК. Последние после обработки дрожжами воспринимаются как составляющая своей собственной кольцевой хромосомы, в чью структуру они встраивают эти молекулы ДНК. В результате внутри хромосомы оказался полноценный геном коронавируса, который может быть использован для продуцирования синтетических вирусных частиц.

Вирусологам таким образом удалось подготовить только 10 фрагментов вирусной ДНК, отмечает РЕН ТВ. После этого у них возникла необходимость самостоятельно синтезировать недостающие фрагменты из образцов вируса, полученного из тела одного из первых европейских носителей коронавируса.

В результате была получена первая синтетическая версия SARS-CoV-2 - абсолютно идентичная по структуре, с тем лишь отличием, что был добавлен ген GFP в геном, который и заставляет зараженную клетку светиться. Сообщается, что синтетический клон поможет отследить процесс заражения, а также может быть использован для тестирования лекарств.

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