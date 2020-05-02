Странную мертвую звезду обнаружили астрофизики

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Ольга Громова

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Странную мертвую звезду обнаружили астрофизики
Мертвая звезда

Странную мертвую звезду обнаружили недавно ученые. Предполагается, что она - нечто среднее между магнитаром и радиопульсаром.

Удивительную и ни на что непохожую нейтронную звезду открыли недавно ученые. Объект получил название Swift J1818.0-1607. Предполагается, что она может быть промежуточным звеном между магнитарами и пульсарами. По данным ScienceAlert, экс-светило попало в поле зрения телескопа Burst Alert в обсерватории Swift. Астрономы изначально приняли его за магнитар. По мере изучения объекта они убедились в том, что не совсем правы. Звезда могла быть определена и как радиопульсар, поскольку испускала импульсное радиоизлучение. И все же она таковым тоже не является.

Уникальность Swift J1818.0-1607 в особенности, которой нет ни у одного из известных науке магнитаров. Речь идет о резком падении яркости излучения при переходе от низких частот к высоким. Тогда как все известные радиомагнитары имеют перманентную яркость по всему радиочастотному спектру.

Swift J1818.0-1607 располагается на расстоянии 13-26 тысяч световых лет от Земли. Его возраст как магнитара всего 240 дней.

Swift J1818.0-1607, как надеются астрономы, поможет найти ответы на вопросы о том, как какой путь проходят пульсары, эволюционируя в магнитары.

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