Британские ученые нашли причину загадочного массового исчезновения пчел

Сегодня, 09:09

Ольга Громова

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Британские ученые нашли причину загадочного массового исчезновения пчел
Массовая гибель пчел

Британские ученые провели исследование и узнали причину массового вымирания пчел по всему миру. Оказалось, насекомые исчезли из-за изменений экологии и последствий этого в виде вызванного вирусным заболеванием параличом. О работе ученых из Университета Ньюкасла рассказал журнал Nature Communications.

Хронический паралич пчел — это вирусное заболевание медоносных пчел, которому присуще глобальное распространение. В большинстве случаев оно вызывает тяжелую симптоматику и приводит к потере колоний. Так, при поражении пчелы у нее начинается тремор, она уже не может летать, а на брюшке исчезает волосяной покров. После заражения этим заболеванием пчела пропадает в течение недели.

Ученые исследовали случаи гибели пчел за десятилетие - с 2007 по 2017 годы. Данные предоставили 24 пчеловода. Ученые были вынуждены констатировать, что паралич приводил к росту количества смертей буквально в геометрической прогрессии. К примеру, в 2007 году пчелиный паралич был зафиксирован только в Линкольншире, но спустя десять лет болезнь была распространена уже в 39 из 47 округов Англии и шести из восьми — Уэльса.

Исследователи до сих пор не знают, почему в колониях пчел происходят вспышки. Одной из возможных причин называют импорт пчелиных масок.

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