Ученые заявили, что Солнце оказалось необычно спокойным по сравнению с другими звездами

Солнце отличается необычно низким уровнем вспышечной активности по сравнению с другими звездами. Об этом сообщила пресс-служба Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия). Астрономы, проанализировав поведение четырехсот солнцеподобных звезд Млечного Пути, установили, что Солнце обладает меньшей магнитной активностью и демонстрирует низкий уровень колебания яркости по сравнению с его аналогами.

Как подчеркнули эксперты, в последние 9 тыс. лет светило было необычно тихим, что теоретически вполне возможно.

Ученые отметили необычную особенность Солнца, наблюдая за колебаниями яркости 369 похожих звезд. Как выяснилось, число пятен на светиле не меняется по сравнению с другими светилами.

Этот показатель коррелирует с изменениями яркости, которые у Солнца изменяются на 0,07%, тогда как у других звезд этот показатель колебался в пять раз сильнее.

Это говорит о том, что Солнце — спокойная звезда на фоне светил, схожих по массе, температуре, размерам и яркости. Однако ученые допустили временный характер затишья.

Согласно другой гипотезе, такое поведение связано с замедлением вращения Солнца. Но ученые не исключают, что так называемая тишина может иметь и постоянный характер, что обусловлено тем, что магнитная активность солнцеподобных звезд должна снижаться в тот момент времени, когда скорость их вращения падает до определенной отметки и их недра резко перестраиваются.

Что-то похожее могло произойти с Солнцем. Это объясняло бы и различия в частоте появления пятен по сравнению с другими звездами, а также то, почему на светиле наблюдается необычное затишье, пишет Ин-спейс.ру .