Ученые из Германии рассказали о природном средстве от похмелья

Сегодня, 11:18

Анна Лисова

0

Image 16+
Ученые из Германии рассказали о природном средстве от похмелья

Ученым из Майнцского университета имени Иоганна Гутеррберга удалось создать раствор из экстракта нескольких растений, который снимает похмелье, пишет Medical Xpress.

Как рассказали ученые, в раствор они включили экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса, гинкго билоба и ивы. Также ученые изучили, влияет ли на похмелье такие микроэлементы как магний, инсулин, тиамин, фолиевая кислота, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин.

В ходе эксперимента ученые протестировали действие полученного раствора на добровольцах. 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет были разбиты на несколько групп. 

Добровольцев разделили на три группы. Первой группе добровольцев дали растительный экстракт и дополнили его микроэлементами. Вторая группа получила раствор только из микроэлементов.  Третья группа добровольцев приняла плацебо. 

В течение трех часов добровольцы употребляли спиртное. В этот период несколько раз у испытуемых взяли анализы мочи и крови.

Как показал эксперимент, на следующий день лучше всего себя чувствовали те, кто выпил раствор с растительными экстрактами, витаминами и минералами. У участников этой группы в сравнении с теми, кто принимал плацебо, на 34% меньше болела голова, на 42% реже наблюдалась тошнота, на 41% меньше возникало беспокойство и на 27% меньше упадок сил.

Вторая группа, принимавшая витамины, чувствовала себя примерно так как и группа, получившая плацебо. 

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что растительные экстракты, содержащие полифенолы и флавоноиды, могут быть эффективными для улучшения самочувствия при похмелье. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

24-04-2020, 09:49

Названо новое осложнение от коронавируса

23-04-2020, 16:04

Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией

23-04-2020, 16:03

Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

22-04-2020, 22:57

Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

22-04-2020, 22:41

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

21-04-2020, 10:22

Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

18-04-2020, 11:56

Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

17-04-2020, 16:33

Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17-04-2020, 13:46

Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

16-04-2020, 13:10

Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

16-04-2020, 11:16

Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

16-04-2020, 09:59

Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

15-04-2020, 19:56

Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

15-04-2020, 17:33

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров