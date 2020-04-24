Ученые из Германии рассказали о природном средстве от похмелья

Ученым из Майнцского университета имени Иоганна Гутеррберга удалось создать раствор из экстракта нескольких растений, который снимает похмелье, пишет Medical Xpress .

Как рассказали ученые, в раствор они включили экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса, гинкго билоба и ивы. Также ученые изучили, влияет ли на похмелье такие микроэлементы как магний, инсулин, тиамин, фолиевая кислота, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин.

В ходе эксперимента ученые протестировали действие полученного раствора на добровольцах. 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет были разбиты на несколько групп.

Добровольцев разделили на три группы. Первой группе добровольцев дали растительный экстракт и дополнили его микроэлементами. Вторая группа получила раствор только из микроэлементов. Третья группа добровольцев приняла плацебо.

В течение трех часов добровольцы употребляли спиртное. В этот период несколько раз у испытуемых взяли анализы мочи и крови.

Как показал эксперимент, на следующий день лучше всего себя чувствовали те, кто выпил раствор с растительными экстрактами, витаминами и минералами. У участников этой группы в сравнении с теми, кто принимал плацебо, на 34% меньше болела голова, на 42% реже наблюдалась тошнота, на 41% меньше возникало беспокойство и на 27% меньше упадок сил.

Вторая группа, принимавшая витамины, чувствовала себя примерно так как и группа, получившая плацебо.

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что растительные экстракты, содержащие полифенолы и флавоноиды, могут быть эффективными для улучшения самочувствия при похмелье.