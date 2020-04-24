Ученые рассказали о существовании тектонических процессов на Луне

Вчера, 22:23

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые рассказали о существовании тектонических процессов на Луне
Луна

Ученые из университета Брауна не исключают существование активной тектонической системы на Луне. Такие выводы были сделаны после обнаружения на Луне горных хребтов с недавно «обнаженными» валунами. Как пояснил профессор Питер Шульц, считается, что Луна давно умерла, но ученые продолжают опровергать эту теорию, так как лунная поверхность может трескаться и меняться.

Аспирант Адамс Валантинас отметил, что большая часть поверхности Луны покрыта реголитом - порошкообразным веществом из измельченной породы, созданным в результате бомбардировки крошечных метеоритов. Открытые блоки появились сравнительно недавно, поэтому ученый допустил активность тектонической системы. При изучении Валантинас использовал прибор Diviner LRO для измерения температуры поверхности Луны.

Как было отмечено ученым, открытые коренные породы и блочные поверхности Луны остаются теплее в течение лунной ночи, чем покрытые реголитом поверхности, подобно тому, как бетонные города сохраняют больше тепла, чем сельская местность. За время работы найдено более 500 открытых пятен.

Шульц и Валантинас предполагают, что тектонические плиты поднимаются вверх. Движение разрушает поверхность и позволяет реголиту стекать в трещины, оставляя блоки открытыми. Поскольку голые пятна на Луне покрываются реголитом быстро, это растрескивание должно быть недавним. Ученые полагают, что подобные процессы происходили миллиарды лет назад и на обратной стороне Луны. Из-за тектонических воздействий образовался огромный бассейн Южного полюса Эйткен. Магма заполнила эти трещины и контролировала рост хребтов. По мнению исследователей, горные хребты были реакцией на то, что произошло 4,3 миллиарда лет назад.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

24-04-2020, 09:49

Названо новое осложнение от коронавируса

23-04-2020, 16:04

Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией

23-04-2020, 16:03

Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

22-04-2020, 22:57

Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

22-04-2020, 22:41

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

21-04-2020, 10:22

Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

18-04-2020, 11:56

Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

17-04-2020, 16:33

Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17-04-2020, 13:46

Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

16-04-2020, 13:10

Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

16-04-2020, 11:16

Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

16-04-2020, 09:59

Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

15-04-2020, 19:56

Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

15-04-2020, 17:33

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров