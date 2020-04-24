Ученые рассказали о существовании тектонических процессов на Луне

Ученые из университета Брауна не исключают существование активной тектонической системы на Луне. Такие выводы были сделаны после обнаружения на Луне горных хребтов с недавно «обнаженными» валунами. Как пояснил профессор Питер Шульц, считается, что Луна давно умерла, но ученые продолжают опровергать эту теорию, так как лунная поверхность может трескаться и меняться.

Аспирант Адамс Валантинас отметил, что большая часть поверхности Луны покрыта реголитом - порошкообразным веществом из измельченной породы, созданным в результате бомбардировки крошечных метеоритов. Открытые блоки появились сравнительно недавно, поэтому ученый допустил активность тектонической системы. При изучении Валантинас использовал прибор Diviner LRO для измерения температуры поверхности Луны.

Как было отмечено ученым, открытые коренные породы и блочные поверхности Луны остаются теплее в течение лунной ночи, чем покрытые реголитом поверхности, подобно тому, как бетонные города сохраняют больше тепла, чем сельская местность. За время работы найдено более 500 открытых пятен.

Шульц и Валантинас предполагают, что тектонические плиты поднимаются вверх. Движение разрушает поверхность и позволяет реголиту стекать в трещины, оставляя блоки открытыми. Поскольку голые пятна на Луне покрываются реголитом быстро, это растрескивание должно быть недавним. Ученые полагают, что подобные процессы происходили миллиарды лет назад и на обратной стороне Луны. Из-за тектонических воздействий образовался огромный бассейн Южного полюса Эйткен. Магма заполнила эти трещины и контролировала рост хребтов. По мнению исследователей, горные хребты были реакцией на то, что произошло 4,3 миллиарда лет назад.