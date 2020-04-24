Спутник Юпитера Европу могут населять абсолютно полноценные живые существа

Ученые выяснили, что поверхность спутника Юпитера Европу могут населять абсолютно полноценные живые существа.

Как объясняют эксперты, под многокилометровым слоем льда в воде живые организмы находятся под надежной защитой от ударов метеоритов и радиации.

В будущем NASA (американское аэрокосмическое агентство) планирует отправить к Европе новую исследовательскую миссию.

Еще во второй половине 2019 года в агентстве сообщили о том, что работа над новым исследовательским аппаратом Clipper находится на завершающей стадии. Ученые всего мира прогнозируют будущее изучение спутника. Специалисты Университета Ливерпуля полагают, что организмы, живущие в подводном мире Европы, вполне схожи с головоногими, обитающими на Земле.

Исходя из теории панспермии есть вероятность наличия жизненных форм и на других космических объектах. Хотя пока нет никаких официальных данных о контактах человечества с представителями инопланетных миров.