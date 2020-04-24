Ученые создали средство от неизлечимой формы рака

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Александр Зуев

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Ученые создали средство от неизлечимой формы рака
Лекарство против рака

В журнале Science Advances опубликована статья, в которой говорится о научном открытии, сделанном сотрудниками Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона. В частности, они нашли способ терапии неизлечимого рака, устойчивого к иммунной системе. Ученые разработали средство, которое заставляет клетки макрофаги бороться с опухолью.

Авторы научной работы создали частицу, названную ими «рюкзаком», которая связывается с поверхностью макрофагов и регулирует их фенотип, удерживая в состоянии борьбы со злокачественными клетками. «Рюкзаки» избегают поглощения клеткой (фагоцитоза) в течение нескольких дней и выделяют цитокины — молекулы, активирующие противоопухолевое действие макрофагов. Как оказалось, этот метод эффективен даже в тканях рака молочной железы, где иммунитет подавлен, пишет Lenta.ru.

Макрофаги захватывают и уничтожают вирусы, бактерии и раковые клетки. Однако злокачественные клетки способны выделять вещества, которые переключают макрофаги на работу, способствующую росту опухоли.

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