Ученые обнаружили влияние кофе на ДНК

Сегодня, 10:22

Анна Лисова

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Ученые обнаружили влияние кофе на ДНК
Польза кофе

Ученые выяснили, что кофе может влиять на ДНК, пишет портал Newscientist. По словам исследователей, при частом употреблении кофе, этот напиток может изменить то, как экспрессируются некоторые из наших генов. Эпигенетическое влияние кофе, считают ученые, может объяснять многочисленные положительные аспекты воздействия этого напитка на здоровье. Уже проведены исследования, которые показали, что те, кто пьет кофе, реже имеют проблемы с работой сердца. Но ранее не было точно доказано, чем именно объясняется такое свойство кофе.

Мохсен Ганбари из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме с коллегами выяснил, что кофе влияет на определенные эпигенетические маркеры – химические метки на ДНК. То есть, можно говорить о том, что кофе имеет эпигенетическое влияние на работу ДНК. При этом такие изменения могут передаваться и следующим поколениям.

Отметим, диетологи не отрицают пользу кофе, но при этом напоминают, что этот напиток полезен в умеренных количествах и без добавления всевозможных подсластителей или сливок.

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