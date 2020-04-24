Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Сегодня, 14:48

Александр Зуев

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Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Исследование индийских медиков показало, коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - заменил все остальные, чтобы стать доминирующим. В ходе исследования медики использовали данные о последовательности РНК 3,6 тысячи коронавирусов, собранных из 55 стран с декабря прошлого года по 6 апреля 2020 года.

Как отмечают авторы научной работы Нидхан Бисвас и Партх Маджумдер из Национального института биомедицинской геномики, коронавирус можно разделить на множество типов - O, A2, A2a, A3, B, B1.

Ученые пояснили, что мутация A2a вытеснила все остальные типы, став самой распространенной в разных регионах мира. Эксперты установили, что мутация A2a вызывает изменение состава белка-шипа, которым коронавирус прикрепляется к мишени на поверхности клетки-хозяина. Такая мутация проникает в клетки легких и делает это агрессивнее, чем вирус SARS-CoV, который вызвал в 2002–2003 годах вспышку атипичной пневмонии, пишет РИА Новости.

Новый вирус быстрее передается, поэтому инфицирование людей по всему миру переросло в пандемию. Авторы исследования подчеркнули, что их выводы имеют решающее значение, поскольку они могут помочь производителям вакцин.

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