Ученые создали первое трехмерное изображение сверхновых звезд

Большую часть XX века ученые-астрономы потратили на поиск сверхновых звезд. Их целью было теоретическое воссоздание их взрыва, анализ полученных в результате компонентов. Если правильно провести подобные исследования, то можно было бы получить ценную информацию о формировании новых планет, вселенных и даже жизни в космосе.

Но прямое наблюдение за сверхновыми невозможно. Поэтому все расчеты проводит суперкомпьютер. Недавно астрофизикам удалось создать трехмерную модель поведения сверхсветящихся сверхновых, которые в сотни раз ярче чем обычные сверхновые. Достичь полученного результата им помог код CASTRO и суперкомпьютеры из Национального энергетического вычислительного центра (NERSC). Свои изыскания они опубликовали в Astrophуsical Journal.

Раньше ученые были уверены, что дополнительная яркость возникает из-за воздействия магнетара. Благодаря же трехмерной модели, удалось понять как именно он оказывает влияние на сверхновую. В ходе научного исследования были взяты остаток сверхновой с 15 млрд км в ширину и плотным магнетроном, ширина которого составила примерно 10 км. Соответственно, стало понятно, что неустойчивость формируется в двух масштабах.

Благодаря полученным результатом, удалось решить давнюю загадку, которая терзала умы астрофизиков по всему миру, а именно нахождение частиц железа в начальных события коллапса ядра, например, SN1987A. Именно магнетар разгоняет их до 5000-7000 км/с, даже если они располагаются глубоко в остатках сверхновой.