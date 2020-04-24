Ученые нашли способ повернуть вспять клеточное старение

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Ученые нашли способ повернуть вспять клеточное старение

Опубликованные результаты исследования гарвардских ученых свидетельствуют о том, что они нашли секрет старения организма человека. Если детально исследовать эту тему, то в будущем можно найти настоящее лекарство от старости. 

В своих изысканиях ученые обратили внимание на ингибиторы фермента PARD5. Это особые компоненты, которые принимают непосредственное участие в процессе сокращения теломер. 

Это небольшие образования в виде колпачка на хромосомах в организме человека. Они выполняют роль защитного механизма, предотвращая их изнашивание. В момент, когда клетка разделяется, размер теломера уменьшается. Постепенно они полностью исчезают, а генетический материал неизбежно повреждается. По мнению гарвардских исследователей, именно этот процесс и является причиной старения организма. И они уже начали разрабатывать методику увеличения длины теломера после сокращения из размера. 

В ходе эксперимента были изучены клетки человека, страдающего от редкого генетического заболевания. При его появлении пациент начинает быстро стареть. При этом ингибитор фермента PARD5 может стать единственным способом спасти таких больных. 

Ранее сообщалось, что мозг человека начинает стареть в промежутке между 40 и 50 годами. Чтобы замедлить этот процесс, ученые рекомендуют перейти на низкоуглеводную диету.

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