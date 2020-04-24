Коронавирус неприятно удивил ученых

Ученые столкнулись с невероятными особенностями COVID-19. Коронавирусы хорошо известны человечеству, и патогены такого типа были неплохо изучены до появления SARS-CoV-2. Можно вспомнить коронавирус MERS-CoV, эпидемия которого вспыхнула в 2012 году, или вирус SARS-CoV, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Но в отличие от MERS-CoV и SARS-CoV, симптомы заражения вирусом SARS-CoV-2 могут проявляться только после того, как человек становится опасным для окружающих. Кроме того, у многих людей заражение происходит без симптомов, что позволяет вирусу без труда инфицировать население. То есть заболевшие не подозревают об этом и заражают других.

Опасно еще и то, что новый коронавирус более заразен, чем MERS-CoV и SARS-CoV. Ко всему у него более длительный инкубационный период и бессимптомные носители могут заражать огромное количество людей. Так, каждый инфицированный COVID-19 может заразить до шести человек (инфицированный SARS — до 3 человек, а больной гриппом — 2 человека). Также ученые говорят о том, что пока неизвестно, какие именно последствия провоцирует COVID-19 и как он мутирует, пишет Популярная механика .

Борьбу с коронавирусом осложняет и тот факт, что ученые не до конца поняли, какие именно последствия для организма имеет поражение инфекцией. Не следует также забывать о том, что SARS-CoV-2 может мутировать в организме, что делает инфекцию еще более опасной.

Все эти факты дают понять, что ученые не готовы делать никаких прогнозов о том, когда удастся остановить пандемию коронавируса и когда появится вакцина.