Иммунитет может помогать коронавирусу проникать в организм

Для проникновения в организм человека новый коронавирус может использовать белковую молекулу интерферон, ответственную за обеспечение противовирусного иммунитета. Об этом стало известно по результатам исследования, к которому привлекли свыше 100 ученых из многих стран мира, сообщает MedikForum.ru.

Исследователям удалось выяснить, что во многих случаях именно иммунная система может помогать коронавирусу проникать в клетки, обеспечивая интерферон. Вывод был сделан после того, как ученые сосредоточились на поиске клеток, с которыми взаимодействовал SARS-CoV, провоцировавший в 2002 году атипичную пневмонию.

В результате ученые узнали, что рецептор, посредством которого ковид проникает в здоровую клетку, кодируется геном ACE2, а последний, в свою очередь, включается интерфероном.

Отмечается, что интерферон как лекарство используется уже очень давно, в том числе назначается и при тяжелых заболеваниях. Сегодня он рассматривается специалистами как одно из лекарств, которое может остановить коронавирус. Однако ученые подчеркивают, что требуется особая осторожность. Поскольку коронавирус может использовать ACE2 в качестве мишени, ученые не исключают, что интерферон может усиливать инфекцию.