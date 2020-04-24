Иммунитет может помогать коронавирусу проникать в организм

Сегодня, 17:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Иммунитет может помогать коронавирусу проникать в организм

Для проникновения в организм человека новый коронавирус может использовать белковую молекулу интерферон, ответственную за обеспечение противовирусного иммунитета. Об этом стало известно по результатам исследования, к которому привлекли свыше 100 ученых из многих стран мира, сообщает MedikForum.ru.

Исследователям удалось выяснить, что во многих случаях именно иммунная система может помогать коронавирусу проникать в клетки, обеспечивая интерферон. Вывод был сделан после того, как ученые сосредоточились на поиске клеток, с которыми взаимодействовал SARS-CoV, провоцировавший в 2002 году атипичную пневмонию.

В результате ученые узнали, что рецептор, посредством которого ковид проникает в здоровую клетку, кодируется геном ACE2, а последний, в свою очередь, включается интерфероном.

Отмечается, что интерферон как лекарство используется уже очень давно, в том числе назначается и при тяжелых заболеваниях. Сегодня он рассматривается специалистами как одно из лекарств, которое может остановить коронавирус. Однако ученые подчеркивают, что требуется особая осторожность. Поскольку коронавирус может использовать ACE2 в качестве мишени, ученые не исключают, что интерферон может усиливать инфекцию.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

24-04-2020, 09:49

Названо новое осложнение от коронавируса

23-04-2020, 16:04

Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией

23-04-2020, 16:03

Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

22-04-2020, 22:57

Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

22-04-2020, 22:41

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

21-04-2020, 10:22

Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

18-04-2020, 11:56

Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

17-04-2020, 16:33

Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17-04-2020, 13:46

Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

16-04-2020, 13:10

Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

16-04-2020, 11:16

Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

16-04-2020, 09:59

Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

15-04-2020, 19:56

Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

15-04-2020, 17:33

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров