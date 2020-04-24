Иммунолог назвал способ обмануть коронавирус

Вчера, 22:00

Александр Зуев

0

Image 16+
Иммунолог назвал способ обмануть коронавирус

Академик РАН, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Сергей Недоспасов  рассказал о том, что  коронавирус можно  обмануть методами генной инженерии. Также он отметил, что пациентам с COVID-19 может помочь переливание крови переболевшего человека. Однако академик заметил, что вместе с кровью в организм здорового человека могут попасть другие инфекции. Поэтому лучше применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших. 

Для борьбы с коронавирусом могут использоваться препараты, разработанные против других вирусов, но для проверки их эффективности потребуются месяцы, подчеркнул  Недоспасов. 

По  мнению эксперта, самым надежным способом борьбы с инфекцией, является вакцинация, так как в этом случае в организме образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, которые отвечают за защиту организма благодаря иммунологической памяти, пишет РИА Новости. Как сказал академик, в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины. 

Ученый также заявил, что для создания вакцины следует применить генетические технологии, а при создании доклинических моделей может потребоваться редактирование генома.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

24-04-2020, 09:49

Названо новое осложнение от коронавируса

23-04-2020, 16:04

Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией

23-04-2020, 16:03

Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

22-04-2020, 22:57

Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

22-04-2020, 22:41

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

21-04-2020, 10:22

Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

18-04-2020, 11:56

Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

17-04-2020, 16:33

Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17-04-2020, 13:46

Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

16-04-2020, 13:10

Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

16-04-2020, 11:16

Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

16-04-2020, 09:59

Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

15-04-2020, 19:56

Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

15-04-2020, 17:33

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров