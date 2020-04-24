Иммунолог назвал способ обмануть коронавирус

Академик РАН, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Сергей Недоспасов рассказал о том, что коронавирус можно обмануть методами генной инженерии. Также он отметил, что пациентам с COVID-19 может помочь переливание крови переболевшего человека. Однако академик заметил, что вместе с кровью в организм здорового человека могут попасть другие инфекции. Поэтому лучше применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших.

Для борьбы с коронавирусом могут использоваться препараты, разработанные против других вирусов, но для проверки их эффективности потребуются месяцы, подчеркнул Недоспасов.

По мнению эксперта, самым надежным способом борьбы с инфекцией, является вакцинация, так как в этом случае в организме образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, которые отвечают за защиту организма благодаря иммунологической памяти, пишет РИА Новости . Как сказал академик, в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины.

Ученый также заявил, что для создания вакцины следует применить генетические технологии, а при создании доклинических моделей может потребоваться редактирование генома.