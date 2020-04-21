29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

29 апреля к Земле приблизится гигантский астероид, сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными небесными телами. Как сообщают эксперты, диаметр астероида 52768 (1998 OR2) составляет от 1,8 км до 4,1 км. Его размеры превышают Уральские горы, чья высшая точка — гора Народная — составляет 1894 м. Астероид лишь немного уступает самой высокой точке России — горе Эльбрус, высота которой равна 5642 м.

Астрономы отмечают, астероид промчится мимо нашей планеты со скоростью 8,7 км/c на расстоянии 6,2 млн км. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до Луны. Эксперты предположили, что если космическое тело таких размеров попадет на Землю, то это может вызвать глобальную катастрофу вплоть до коллапса цивилизации. Однако ученые поспешили сообщить, что столкновение с нашей планетой исключено.

Астроном Брюс Беттс рассказал, что астероиды размером в несколько метров сгорают в атмосфере, но космическое тело с большим диаметром может создать ударные волны, которые нанесут вред людям и зданиям. Тунгусский метеорит диаметром около 40 метров мог полностью разрушить город или вызвать цунами, а более крупные космические объекты могут уничтожить целый регион. Астрономы рассматривают приближение к Земле метеорита как потенциально опасного околоземного объекта. В следующий раз астероид 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле в мае 2031 года.