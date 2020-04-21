Названо новое осложнение от коронавируса

Коронавирусное заболевание может способствовать загустению крови и спровоцировать формирование тромбов в сосудах. О новых обнаруженных учеными осложнениях сообщила «Лента» со ссылкой на MedicalXpress.

Медики выяснили, что коронавирус может содействовать загустению крови. Такое осложнение оказывает влияние на дыхательные функции организма и приводит к поражениям легких.

Доктор Джинна Марраццо из Университета Алабамы рассказала, что образование кровяных сгустков объясняет теперь один из неочевидных признаков коронавирусной болезни - ухудшение обоняния.

Хуман Пур, сотрудник медкомплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке поведал, что минимум у пяти его пациентов наблюдались проблемы с дыханием - они стали следствием образования кровяных сгустков. Пациентов пытались спасти увеличением уровня кислорода. Однако такой шаг оказался неэффективным.

Влияние кровяных сгустков крови на коронавирус до сих пор является предметом обсуждений, но связь между распространенными вирусными инфекциями и тромбозом очевидна, говорят ученые.

При этом некоторые медработники убеждены, что лечение тромбоза может даже пойти во вред коронавирусным больным. В одном из последних исследований говорится, что люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжело переносят заражение, поскольку плазмин помогает вирусным частицам проникать в клетки.