Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией

Вчера, 16:03

Ольга Громова

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Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией
Депрессивность

Ученые из медицинского комплекса Маунт-Синай узнали, почему женщины почти в два раза больше подвержены депрессии по сравнению с мужчинами. Речь идет о проявлениях классической депрессии, справиться с которой без помощи психиатра невозможно, а не о депрессивных настроениях, скорректировать которые можно при помощи психолога.

Исследователи выявили, что виновником депрессии у женщин является специфический ген LINC00473, подавляемый в коре головного мозга только у женщин. Он принадлежит к новому классу генов, некодирующим РНК, отмечает «Медикфорум».

«Наше исследование предоставляет данные о важном новом семействе молекулярных мишеней. Это может помочь ученым разобраться со сложными механизмами депрессии, особенно у женщин», - поведал научный сотрудник Медицинской школы Икан Орна Исслер.

Учеными в ходе их работы был проведен скрининг тысяч молекул-кандидатов. Прибегнув к биоинформатике, авторы работы сузили область поисков и выяснили, что геном-виновником является LINC00473.

LINC00473 был экспрессирован в нейронах взрослых мышей. Опыты показали, что он вызывает устойчивость к стрессу только у особей женского пола.

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