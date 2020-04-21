Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

Исследование, которое провели иммунологи из Китая, США и Канады показало, что коронавирус может поражать почти все виды млекопитающих. В препринте на bioRxiv говорится о том, что самыми уязвимыми перед новым коронавирусом являются кролики, а вот самыми защищенными оказались мыши и крысы.

Ученые выяснили, что вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2 - и именно с помощью молекул этого белка проникает в клетки легких. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что предположение об искусственном происхождении коронавируса не соответствует действительности. Коронавирус мог мигрировать по клеткам очень многих видов животных, пока не перешел к человеку.

Ранее ученые доказали, что именно белки ACE2 сыграли такую же роль в распространении SARS, возбудителя атипичной пневмонии. Но поскольку в геномах млекопитающих трехмерная структура ACE2 имеет свои различия, то SARS поражает не все виды животных, что открывает возможности для тестирования на отдельных видах млекопитающих вакцины.

Как рассказали ученые, они исследовали рецепторную активность ACE2 от 14 видов млекопитающих и обнаружили, что ACE2 от нескольких видов может поддерживать инфекционное проникновение вируса. В ходе исследования было установлено, что среди всех изучаемых видов ACE2 самым восприимчивым к вирусу оказался кролик.

Результаты исследования, отмечают ученые, обязательно следует учитывать для того, чтобы преградить передачу коронавируса человеку от животных.