Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

Вчера, 22:57

Анна Лисова

0

Image 16+
Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих
Лаборатория по изучению коронавируса

Исследование, которое провели иммунологи из Китая, США и Канады показало, что коронавирус может поражать почти все виды млекопитающих. В препринте на bioRxiv говорится о том, что самыми уязвимыми перед новым коронавирусом являются кролики, а вот самыми защищенными оказались мыши и крысы.

Ученые выяснили, что вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2 - и именно с помощью молекул этого белка проникает в клетки легких. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что предположение об искусственном происхождении коронавируса не соответствует действительности. Коронавирус мог мигрировать по клеткам очень многих видов животных, пока не перешел к человеку.

Ранее ученые доказали, что именно белки ACE2 сыграли такую же роль в распространении SARS, возбудителя атипичной пневмонии. Но поскольку в геномах млекопитающих трехмерная структура ACE2 имеет свои различия, то SARS поражает не все виды животных, что открывает возможности для тестирования на отдельных видах млекопитающих вакцины.

Как рассказали ученые, они исследовали рецепторную активность ACE2 от 14 видов млекопитающих и обнаружили, что ACE2 от нескольких видов может поддерживать инфекционное проникновение вируса. В ходе исследования было установлено, что среди всех изучаемых видов ACE2 самым восприимчивым к вирусу оказался кролик.

Результаты исследования, отмечают ученые, обязательно следует учитывать для того, чтобы преградить передачу коронавируса человеку от животных.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

21-04-2020, 10:22

Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

18-04-2020, 11:56

Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

17-04-2020, 16:33

Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17-04-2020, 13:46

Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

16-04-2020, 13:10

Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

16-04-2020, 11:16

Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

16-04-2020, 09:59

Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

15-04-2020, 19:56

Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

15-04-2020, 17:33

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Ученые уточнили дистанцию распространения коронавируса от больного

12-04-2020, 16:02

Причина появления новых вирусов раскрыта

11-04-2020, 18:30

Из-за пандемии коронавируса кошки могут полностью исчезнуть с лица Земли

11-04-2020, 15:50

Ученый Митрофанов: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

8-04-2020, 11:25

Ученый предсказал Земле катастрофу серьезнее последнего массового вымирания

8-04-2020, 09:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров