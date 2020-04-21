Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Вчера, 22:41

0

Image 16+
Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Океан

Как полагают ученые из Университета штата Аризона (США), океаны, «омывающие» большие планеты за пределами Солнечной системы, де-факто не имеют дна. Объясняется этот феномен с точки зрения специалистов просто: высокие температуры и давление водных масс способствуют «растворению» воды в силикатных породах. Ранее специалисты-планетологи полагали, что подобные планеты имеют океаны, где дно и толща воды четко отделены друг от друга. Последние исследования доказали, что это не так.

В ходе эксперимента исследователи постарались создать условия глубины в несколько сот километров. Для этого они разместили в специальных алмазных наковальнях небольшое количество воды и типичные породы со дна земных океанов. Все это сжали до нескольких сотен тысяч атмосфер, а затем нагрели. В результате появилась до этого неизвестная форма материи, похожая на размытую прослойку. Она по своим свойствам не похожа ни на воду, ни на горные породы.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

21-04-2020, 10:22

Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

18-04-2020, 11:56

Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

17-04-2020, 16:33

Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17-04-2020, 13:46

Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

16-04-2020, 13:10

Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

16-04-2020, 11:16

Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

16-04-2020, 09:59

Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

15-04-2020, 19:56

Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

15-04-2020, 17:33

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Ученые уточнили дистанцию распространения коронавируса от больного

12-04-2020, 16:02

Причина появления новых вирусов раскрыта

11-04-2020, 18:30

Из-за пандемии коронавируса кошки могут полностью исчезнуть с лица Земли

11-04-2020, 15:50

Ученый Митрофанов: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

8-04-2020, 11:25

Ученый предсказал Земле катастрофу серьезнее последнего массового вымирания

8-04-2020, 09:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров