Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Как полагают ученые из Университета штата Аризона (США), океаны, «омывающие» большие планеты за пределами Солнечной системы, де-факто не имеют дна. Объясняется этот феномен с точки зрения специалистов просто: высокие температуры и давление водных масс способствуют «растворению» воды в силикатных породах. Ранее специалисты-планетологи полагали, что подобные планеты имеют океаны, где дно и толща воды четко отделены друг от друга. Последние исследования доказали, что это не так.

В ходе эксперимента исследователи постарались создать условия глубины в несколько сот километров. Для этого они разместили в специальных алмазных наковальнях небольшое количество воды и типичные породы со дна земных океанов. Все это сжали до нескольких сотен тысяч атмосфер, а затем нагрели. В результате появилась до этого неизвестная форма материи, похожая на размытую прослойку. Она по своим свойствам не похожа ни на воду, ни на горные породы.