Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

Ученые сообщили о том, что космический телескоп CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) полностью готов к введению в эксплуатацию. На сайте Европейского космического агентства появилось сообщение о том, что CHEOPS прошел трехмесячный этап подготовки к работе и уже в конце апреля будет готов к осуществлению полноценных наблюдений. Стоит отметить, что эта космическая обсерватория уже осуществила наблюдение за некоторыми звездами и экзопланетами, а также ученые использовали ее для того, чтобы уточнить размер горячего юпитера KELT-11b.

Космический телескоп CHEOPS будет заниматься изучением экзопланет, для чего он будет использовать метод транзитной фотометрии. Эта обсерватория способна отслеживает небольшие изменения блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску, что позволяет более точно определять их размеры и примерную плотность. Ученые отметили, что основными целями наблюдений будут планеты с массами между массой Земли и Нептуна.

Обсерватория CHEOPS была запущена в декабре 2019 года, а уже в конце января была запущена оптическая система. После чего три месяца специалисты осуществляли полетные испытания, чтобы выяснить, насколько точно он фиксирует цели и как долго может их удерживать.