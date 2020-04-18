Евразийский ледяной щит исчез менее чем за 500 лет

Ледник, который располагался практически по всей северной части Евразии более 20 000 лет, растаял всего за 500 лет. Доказательства этого факта предоставили учёные, опубликовав свои изыскания 20 апреля в издательстве Nature Geoscience.

Евразийский ледяной щит сформировался ещё во время прошлой ледяной эпохи. Это примерно 20 000 лет тому назад. Его размер можно сравнить разве что с тремя ледяными покровами Гренландии. Ледники впервые начали таять примерно 13,5-14,7 тыс. лет тому назад. Это привело к тому, что уровень Мирового океана резко вырос. Такая ситуация в научных кругах называется Meltwater Pulse 1A, что в переводе означает импульс талой воды 1А. При этом уровень воды за год прибавлялся примерно на 40-60 мм. Окончательной точкой считается повышение значения на 12-14 м.

До момента публикации исследований, ученые полагали, что Евразийский ледяной щит растаял значительно раньше. Это означает, что он не смог повлиять на повышение уровня воды в Мировом океане. Тем не менее, Джо Брендриен и его команда из Университета Бергена доказали, что это предположение неверно. Они создали компьютерную модель, которая позволила воспроизвести поведение Евразийского ледяного щита в период Meltwater Pulse 1A. Получение данных стало возможным благодаря проведению бурения и изъятых кернов с донными отложениями в Норвежском море. По ним можно точно узнать количество пресной воды, которая попала из ледника в море.

Согласно полученным данным, учёные сделали вывод, что она поступала в Мировой океан именно в момент Meltwater Pulse 1A. Но, этот процесс затянулся не на тысячи лет, как считалось раньше, а растянулся всего на 500 лет. По мнению экспертов, вклад в повышение уровня Мирового океана от щита составил примерно 60%.

В результате, на основе полученных данных, учёным удастся в будущем более точно рассчитать сроки таяния льдов в Антарктиде и Гренландии. Соответственно, можно более точно спрогнозировать рост уровня Мирового океана.