Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

Сегодня, 11:56

Анна Лисова

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Нобелевский лауреат Монтанье указал на искусственное происхождение коронавируса

Нобелевский лауреат, вирусолог Люк Монтанье считает, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории. 

В интервью телеканалу CNEws ученый из Франции заявил, что SARS-CoV-2 возник не в природе, а был «сконструирован» искусственно.  По его словам, изучая SARS-CoV-2 с коллегами, он пришел к выводу, что в этот вирус были добавлены частицы ВИЧ. Возможно это было сделано для того, чтобы создать вакцину против СПИДа.

«Этот вирус не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов. С какой целью – неясно... Моя работа – представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», - отметил ученый. 

По мнению Монтанье, коронавирус SARS-CoV-2 вышел из лаборатории китайского города Ухань, в котором и началась вспышка заражений, которая переросла в пандемию. 

При этом в Китае отрицают версию искусственного происхождения SARS-CoV-2. Как отметил несколькими днями ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. 

 

 

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