Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

Климатические изменения положительно влияют на насекомых-вредителей. Об этом заявила группа ученых из Стокгольмского университета во главе с Филиппом Леманном, передает портал N+1 . Ученые провели исследование, в рамках которого выяснили, как потепление влияет на насекомых-вредителях. О его результатах они рассказали на страницах издания Frontiers in Ecology and the Environment.

То, что насекомые чувствительны к изменениям температуры, было известно и ранее. В рамках нового исследования специалисты изучили потепления на 31 вид растительноядных насекомых-вредителей, чтобы определить.

Ученые изучили, как влияет изменение температуры на насекомых расширение ареала, история жизнедеятельности, динамика численности и трофические взаимодействия. Оказалось, что все виды, за которыми наблюдали ученые, показали как минимум одну реакцию на потепление.

«Среди этих видов насекомых 41% показали ответы, которые, как ожидается, приведут к увеличению ущерба от вредителей, в то время как 4% показали ответы, согласующиеся с уменьшением воздействия. Примечательно, что большинство этих видов (55%) продемонстрировали смешанные реакции. Это означает, что вред данного насекомого может как увеличиваться, так и уменьшаться с продолжающимся потеплением климата», – сообщили ученые.

По словам авторов исследования, спрогнозировать в целом, как скажется потепление климата на каком-то одном виде насекомых-вредителей довольно сложно. Поэтому для каждого отдельного вида насекомых приходится рассчитывать влияние изменения климата индивидуально.

Но в целом, отмечают исследователи, глобальное потепление может усугубить связанные с вредителями проблемы в сельском и лесном хозяйствах, поскольку оно способствует увеличению количества насекомых-вредителей. А это, в свою очередь, негативно влияет на уровень продовольственной безопасности в мире.