Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

Ученые Колумбийского университета обнаружили в организмах лабораторных мышей специальный механизм, благодаря которому возможно понимание эволюции тела и мозга в поисках сахара. Специалисты обнаружили влияние ядра одиночного тракта, расположенного внутри ствола головного мозга, на норму потребления сахара. Проведя подробное исследование, ученые установили, что ни искусственными подсластителями, ни натуральными заменителями сахара невозможно полностью удовлетворить потребность в сахаре.

Специалисты обнаружили, что система распознавания сахара находится у лабораторных мышей в кишечнике. После искусственного «отключения» этого канала, мыши перестали проявлять тягу к сахару. Кроме того, у мышей начало проявляться отвращение к сладкому. Ученые утверждают, что благодаря этому открытию, можно помочь людям побороть тягу к сладкому.

Таким образом, ученые доказали, что мозг получает информацию не только когда сахар касается языка, но и когда глюкоза всасывается в кишечнике.