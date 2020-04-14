Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

Сегодня, 13:46

Анна Морозова

0

Image 16+
Ученым удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне
Как избавиться от сахарной зависимости

Ученые Колумбийского университета обнаружили в организмах лабораторных мышей специальный механизм, благодаря которому возможно понимание эволюции тела и мозга в поисках сахара. Специалисты обнаружили влияние ядра одиночного тракта, расположенного внутри ствола головного мозга, на норму потребления сахара. Проведя подробное исследование, ученые установили, что ни искусственными подсластителями, ни натуральными заменителями сахара невозможно полностью удовлетворить потребность в сахаре.

Специалисты обнаружили, что система распознавания сахара находится у лабораторных мышей в кишечнике. После искусственного «отключения» этого канала, мыши перестали проявлять тягу к сахару. Кроме того, у мышей начало проявляться отвращение к сладкому. Ученые утверждают, что благодаря этому открытию, можно помочь людям побороть тягу к сладкому.

Таким образом, ученые доказали, что мозг получает информацию не только когда сахар касается языка, но и когда глюкоза всасывается в кишечнике.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

14-04-2020, 17:11

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

14-04-2020, 14:25

Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13-04-2020, 16:51

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

13-04-2020, 15:09

На сайте NASA появилась любопытная функция

13-04-2020, 14:26

Ученые уточнили дистанцию распространения коронавируса от больного

12-04-2020, 16:02

Причина появления новых вирусов раскрыта

11-04-2020, 18:30

Из-за пандемии коронавируса кошки могут полностью исчезнуть с лица Земли

11-04-2020, 15:50

Ученый Митрофанов: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

8-04-2020, 11:25

Ученый предсказал Земле катастрофу серьезнее последнего массового вымирания

8-04-2020, 09:53

Обнаружены новые бактерии, которые питаются пластиком

7-04-2020, 10:37

Ученые связали распространение вирусов с влиянием активности Солнца

6-04-2020, 17:41

В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы

5-04-2020, 14:17

Камеры МКС зафиксировали вблизи Земли огромные скопление НЛО

4-04-2020, 18:31

Названо самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

3-04-2020, 08:25

Эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью

30-03-2020, 11:40

Немецкий ученый рассказал, как пандемия ударит по экологии

29-03-2020, 15:51

Китайские ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус

29-03-2020, 12:42

Ученые выяснили, что блондинки умнее брюнеток

29-03-2020, 11:36

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

26-03-2020, 17:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров