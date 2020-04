Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

Прогнозировать землетрясения поможет «лестница дьявола», заявили сейсмологи из Миссурийского и Уханьского университетов. О своем исследовании они рассказали на страницах Bulletin of the Seismological Society of America .

Как объяснили ученые, они проанализировали время возникновения крупных землетрясений на Земле и выяснили, что их распределение во времени можно описать математической функцией, известной как канторова, или «дьявольская лестница». Для тех, кто не слишком знаком с математикой, исследователи уточнили, что канторова лестница – это непрерывная монотонная функция, которая не описывается постоянной величиной, но при этом ее производная в почти всех точках равна нулю.

Данная функция позволяет описать поведение нелинейной динамической системы, изменение в любой части которой может повлиять на поведение всего целого. В природе, к примеру, такая функция может применяться для прогнозирования в изменениях скорости поднятия и эрозии, а также описании процессов в магнитном поле Земли.

При применении классического моделирования в сейсмологии, получается, что землетрясения происходят периодически или квазипериодически. В таком прогнозировании учитываются данные, собранные о циклах нарастания и высвобождения тектонических напряжений. Но, как показывает практика, крупные землетрясения редко вписываются в такую модель. Поэтому ученые из Миссурийского и Уханьского университетов решили применить новую математическую функцию для их прогнозирования.

По словам ученых, применение «лестницы дьявола» удается использовать больше различных факторов, что делает прогнозирование землетрясений более точным. Ган Ло из Уханьского университета отметил, что на вероятность землетрясения влияют изменения фрикционных свойств и передача напряжений между разломами или сегментами разлома во время разрыва. Эти показатели, в свою очередь, зависят от фоновой скорости тектонических деформаций и отличаются в различных регионах.