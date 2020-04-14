Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

Сегодня, 11:16

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Ученые NASA заявили об обнаружении похожей на Землю экзопланеты
Близнец планеты Земля

В NASA сообщили, что сумели обнаружить одну из наиболее похожих на Землю экзопланет. По мнению учёных объект располагается в 300 световых годах от нашей планеты. Ему присвоили название Kepler-1649с. По предварительным данным она немного больше самой Земли. При этом температура на поверхности и орбита в обитаемой зоне родительской звезды очень похожа с земными показателями.

Задачей телескопа Kepler стал поиск потенциальных планет по методу измерения провала в кривых блеска звёзд. В ходе этого исследования космоса и был обнаружена экзопланета-близнец Земли. По мнению учёных, поверхность Kepler-1649с скалистая. Размер её всего в 1,06 раза больше Земли. При этом от своего солнца она получает на 75% больше света и тепла. Хотя состав атмосферы неизвестен, температура здесь может оказаться примерно такой же как и на Земле.

Тем не менее, учёные радуются тому, что орбита открытой экзопланеты расположена внутри обитаемой зоны звезды. Это означает, что вода в жидком состоянии может существовать на поверхности. В истории это открытие является первым, ведь Kepler-1649с очень похож с Землёй по ранее принятым критическим категориям.

Несмотря на радость учёных, в космическом агентстве сообщают, что радоваться сильно не стоит. Ведь родительской звездой экзопланеты является красный карлик. Этот тип небесного тела выбрасывает опасные вспышки с выбросом огромного количества радиации. Более того, ученые произвели расчёты без учёта огромного количества погрешностей. Именно они могут стать ключевыми при определении вероятной пригодности экзопаленеты для жизни.

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