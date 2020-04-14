Астрономы полагают, что в древности Земля могла быть плоской

Команда ученых из разных стран с помощью компьютерного моделирования установила, что около 4,5 миллиарда лет назад, на ранней стадии формирования, наша планета могла быть не такой круглой, как сейчас. В древности форма Земли могла напоминать картофелину или регбийный мяч.

Ученые полагают, что необычная форма могла быть связана с высокой скоростью вращения Земли и близостью к ней Луны. Согласно известной теории, около 4,5 миллиарда лет назад наша планета столкнулась с крупным объектом, в результате чего часть материала Земли была вырвана. Из него сформировалась Луна. Согласно новой теории, молодая Луна в то время находился так близко от Земли, что оказывала на нее очень сильное влияние. По мнению исследователей, Луна на этой стадии была в 30 раз ближе к Земле, чем сейчас.

Расчеты ученых показали, что из-за такой близости могло нарушится равновесие между Землей и орбитальным движением Луны, что заставило нашу планету вращаться очень быстро, из-за чего она растянулась. По мнению авторов научной работы, на Земле активизировалась вулканическая деятельность, начался процесс горообразования и стал формироваться ландшафт.

Как сказал соавтор работы Саймон Лок из Калифорнийского технологического института, в первые десятки миллионов лет истории Земли это было невероятно динамичное место. Эту теорию подтверждают цирконы, которые сохранились в слоях древнейших пород возрастом 4,4 млрд лет. Дело в том, что ранняя Земля была «геологически слабой» поэтому едва ли могла их породить, пишет Российская газета .

Заметим, что у этой гипотезы уже появились сторонники и противники. Так, профессор планетарных наук из Музея естественной истории в Лондоне Сара Рассел заявила, что теория о вытянутой Земле звучит странно, но не исключено, что молодая Луна могла сыграть большую роль в формировании Земли.