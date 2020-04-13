Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

Сегодня, 19:56

Александр Зуев

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Атмосфера Земли оказалась намного грязнее, чем считалось ранее

Ученые Калифорнийского университета отмечают, что в атмосфере Земли содержится в четыре раза больше крупной пыли, чем считалось ранее. 

Отметим, что пыль - ключевой компонент климатической системы Земли. Когда пыль взаимодействует с облаками, океанами и солнечной радиацией, она оказывает влияние на живые системы планеты, затрагивая все: от осадков и погоды до глобального потепления. В атмосфере содержится два типа пыли. Мелкая может охлаждаться, потому что она рассеивает солнечный свет, как облака. Крупная пыль возникает в таких местах, как пустыня Сахара. Ей свойственно нагревать атмосферу, как парниковые газы, поглощая входящее излучение Солнца, а также исходящее излучение с поверхности Земли.

Также ученые заметили, что крупная пыль покидает атмосферу не так быстро, как указывали современные климатические модели. По этой причине пылевые частицы остаются в атмосфере дольше и улетают подальше от своего источника. Так, частицы пыли из Сахары могут перемещаться в атмосфере на тысячи километров, достигая Соединенных Штатов.

Сравнивая свои результаты с предсказаниями современных климатических моделей, ученые обнаружили колоссальную разницу. Современные данные говорят всего о 4 миллионах тонн пыли, но результаты, представленные учеными, показали более чем в четыре раза больше. В частности, специалисты обнаружили, что сейчас атмосфера нашей планеты содержит 17 миллионов тонн грубой пыли.

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