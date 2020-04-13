Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

Сегодня, 17:33

Анна Лисова

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Пандемия коронавируса могла начаться из-за бездомных собак

Ученые, изучая коронавирус, который спровоцировал пандемию, предположили, что он перешел на людей от бродячих собак.

Исследователи уже изучали возможность передачи коронавируса людям от летучих мышей, а также от панголин.  Но теперь же они не исключают вероятность того, что изначально коронавирус распространялся в популяции бродячих собак. Вирус мог использовать кишечник бродячих собак как транспортное место, чтобы перемещаться. Подселяться изначально он мог в организмы собак, которые не были стерилизованы и не проходили медицинскую обработку. 

Профессор биологии Университета Оттавы Сюхуа Ся отметил, что пока это лишь гипотеза. Она основана на многолетних наблюдениях. Предположительно, вирус мог попасть к бродячим собакам от летучих мышей. 

Как объясняют ученые, вирус, попадая в организм живого существа, мутирует, изменяясь, чтобы получить возможность размножаться и заражать других существ. Иммунная система живых существ стремится уничтожить все виды инфекции, которые проникают, если она работает нормально. Но не всегда иммунной системе под силу справиться с новым видом вирусов. 

Ученые отмечают, что знать источник происхождения коронавируса важно, поскольку это позволит снизить риски новой волны заражения. 

В ходе исследования коронавируса, которое было уже проведено, ученые установили, что коронавирус может концентрироваться в пищеварительной системе собаки и остается в ее кишечнике. Поэтому собаки могут быть его переносчиками. Если эта информация получит подтверждение, то станет вопрос о том, как снизить риски передачи коронавируса от бродячих собак к людям. 

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