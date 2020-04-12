Японские ученые выяснили, что голодание влияет на пол рыбы медаки

Ученые из Японии выяснили, что голодание может влиять на пол рыбы медаки.

Они провели исследование, с результатами которого можно познакомиться на страницах Biology Open .

По словам авторов исследования, в рамках эксперимента они перестали кормить самок-мальков рыбы медаки. Для эксперимента они отобрали мальков, которые только появились из икринок. Мальков разделили на несколько групп.

Первую группу полностью лишили пищи, вторая группа получала через воду пантотеновую кислоту. Третьей группе вводили вещество, замедляющее действие этой кислоты, оно мешало образованию нужных липидов, которые в нормальном количестве препятствуют появлению семенников.

Голодали не только медаки дикого типа, но и мутантные по гену dmrt1.

Чтобы проверить уровень липидов в организме мальков, использовали краситель, а пол проверяли, осматривая гениталии, спинной и анальный плавники. Повторно пол рыб проверили, когда они достигали возраста 3-4 месяца

Как показал эксперимент, то, сколько рыбы получают пищи, влияет на их пол. Изначально среди рыб дикого типа 20% выглядели, как самцы. Среди мутантов таких случаев не было.

В группе, которая получала пантотеновую кислоту, рыбы сохранили пол. 15% рыб из группы, получавшей вещество, замедляющее метаболизм, стали самцами.

По словам ученых, на пол медаки может также влиять повышение в организме гормона стресса кортизола и температура воды.

Биологи отмечают, что если бы эксперимент с голоданием продлился дольше 5 дней, то пол сменили бы больше рыб. Но не кормить мальков более 5 дней было нельзя, поскольку у них за это время заканчиваются желчные запасы и они могут умереть.

Авторы исследования считают, что пол рыб может измениться снова, если они начнут получать нормальное питание.