На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что обнаружил доказательства существования на арктическом острове Лавуазье базы инопланетян, передает портал «Южный Федеральный ». Уфолог заявил, что, рассматривая спутниковые снимки Антарктиды, он обнаружил загадочную аномалию. На снимках он увидел треугольный объект, который вмерз в льды Антарктиды. Этот объект исследователь сравнил с секретным самолетом TR3B.

По мнению уфолога, обнаруженный объект создан из какого-то металла. Посредине объекта, заявляет Уоринг, находится гроб. О своем исследовании Уоринг рассказал в видео, которое опубликовал в блоге.

Космический корабль пришельцев, который потерпел крушение, или, возможно, специально тут был оставлен представителями инопланетных цивилизаций, и далее был бы скрыт от человеческих глаз. Но из-за интенсивного таяния льда он показался на поверхности.