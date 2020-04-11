Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

Сотрудники Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) в США раскрыли тайну планет с двумя солнцами. Исследователи узнали, почему в некоторых системах с двойными звездами планеты перемещаются по смещенным орбитам.

Для изучения 19 протопланетных дисков вокруг двойных звезд с длинным орбитальным периодом астрономы прибегли к использованию комплекса радиотелескопов ALMA в Чили.

В ходе исследования ученые сравнили их с короткопериодическими двойными звездами, у которых ранее были обнаружены экзопланеты, пишет Lenta.ru .

В итоге ученые установили, что вероятность того, что протопланетный диск будет смещен относительно плоскости орбиты пары, зависит от длины орбитального периода двойной звезды. Диск остается выровненным, если звезды близко расположены друг к другу, отмечают астрономы.

Специалисты отметили, что смещение орбиты можно заметить у системы HD 98800 b, расположенной на расстоянии 150 световых лет от Земли.