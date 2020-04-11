Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

Ученые рассказали о том, что в мире распространяется три типа коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail . Сотрудники Кембриджского университета проанализировали генетическую историю вируса, и оказалось, что вирус мутировал, пока распространялся по миру. Он выявили три типа коронавируса, которые получили название «тип А», «тип В», «тип С».

Тип А, по словам ученых, наиболее распространен в Австралии, США и Испании. Этот тип наиболее близок к тому, что был обнаружен у летучих мышей. В Китае, по словам ученых, наиболее распространен тип В, который происходит от типа А.

У жителей Европы встречается чаще всего тип С, который является дочерним от типа В. В Европу этот тип попал через Сингапур, считают ученые. Его выявляют у пациентов из Франции, Италии, Швеции и Англии. При этом он отсутствует в выборке из материковой части Китая, но наблюдается в Сингапуре, Гонконге и Южной Корее. Ученые подчеркивают, что коронавирус продолжает мутировать. Но они все же надеются, что новые штаммы будут менее смертоносными и постепенно смертность от коронавируса начнет снижаться, поскольку вирус станет более мягко воздействовать на организм человека.