На сайте NASA появилась любопытная функция

В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию. Так, пользователи могут ввести дату своего рождения и увидеть одну из фотографий, которые телескоп Хаббл делал в этот день. Если снимок понравится пользователю, то он может его скачать. На сайте можно прочитать всю информацию про объект, запечатленный телескопом.
Отметим, что 30 лет назад, 24 апреля, Хаббл вывели на орбиту Земли. За годы службы аппарат размером с автобус совершил около 1,4 миллиона наблюдений, снимая дальние уголки Вселенной с той же точностью, что лазерный луч «видит» мельчайшие детали с расстояния в 320 километров. В его объектив не раз попадали завораживающие космические объекты. Все эти потрясающие фото оказались в каталоге агентства.
Хаббл летает на высоте 569 километров над поверхностью планеты и совершает один оборот вокруг нее больше чем за 1,5 часа. Скорость его вращения составляет 27 тысяч километров в час или 7500 метров в секунду.
Заметим, что пространственное разрешение телескопа значительно выше, чем у наземных аппаратов.
Комментировать