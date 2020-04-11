На сайте NASA появилась любопытная функция

В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию. Так, пользователи могут ввести дату своего рождения и увидеть одну из фотографий, которые телескоп Хаббл делал в этот день. Если снимок понравится пользователю, то он может его скачать. На сайте можно прочитать всю информацию про объект, запечатленный телескопом.

«Этот телескоп был первым крупным оптическим устройством, размещенным в космосе, и с апреля 1990 года показывает невероятные фотографии Вселенной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», — отметили в NASA.

Отметим, что 30 лет назад, 24 апреля, Хаббл вывели на орбиту Земли. За годы службы аппарат размером с автобус совершил около 1,4 миллиона наблюдений, снимая дальние уголки Вселенной с той же точностью, что лазерный луч «видит» мельчайшие детали с расстояния в 320 километров. В его объектив не раз попадали завораживающие космические объекты. Все эти потрясающие фото оказались в каталоге агентства.

Хаббл летает на высоте 569 километров над поверхностью планеты и совершает один оборот вокруг нее больше чем за 1,5 часа. Скорость его вращения составляет 27 тысяч километров в час или 7500 метров в секунду.

Заметим, что пространственное разрешение телескопа значительно выше, чем у наземных аппаратов.