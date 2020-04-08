Ученые уточнили дистанцию распространения коронавируса от больного

Китайские ученые провели еще одно исследование и выяснили, что больной коронавирусом человек может распространить вирусные частицы на расстояние до четырех метров через аэрозольные частицы. Об этом в своей публикации уведомило британское издание Daily Mail.

Речь идет только об аэрозольном распространении вируса - ученым на сей момент точно неизвестно, можно ли заразиться коронавирусом, находясь от зараженного на таком расстоянии. Хотя понимание этого необходимо, поскольку в большинстве стран мира рекомендуют соблюдать социальную дистанцию на уровне 1,5-2 метра. Считается, что она безопасная и заражение COVID-19 на таком расстоянии невозможно.

Исследователи Академии военных наук в Китае изучили образцы различных поверхностей и воздуха в отделении реанимации и в общем отделении больницы Huoshenshan в Ухане. Именно там лечили зараженных коронавирусом.

Ученых интересовала аэрозольная возможность передачи вируса. То есть когда вирусные капельки находятся в воздухе в течение нескольких часов. И пусть ранее говорилось, что частицы оседают на поверхности очень быстро, в этом исследовании ученые выяснили, что частицы могут задерживаться в воздухе на расстоянии 4 метров от пациентов. Это в 2-4 раза превышает расстояние, которое определено как социальная дистанция.