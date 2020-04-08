Причина появления новых вирусов раскрыта

Сегодня, 18:30

Ольга Громова

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Причина появления новых вирусов раскрыта

Ученые из США смогли найти истинную причину появления новых вирусов. Она кроется в деятельности человека. Его чрезмерная активность в дикой природе может грозить человеку пандемиями, которые превзойдут по масштабам нынешнюю. Активно уничтожая первозданную природу (охота, рыбалка, сельскохозяйственная деятельность), человечество провоцирует появление новых вирусов.

Сначала они атакуют животных, которые живут в дикой природе, а потом мутируют, становятся более агрессивными и полностью готовыми для того , чтобы нанести удар по человеку.Притом последний делает все для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Истребляя животных, человек вынуждает их перемещаться на другие территории. Миграция чревата тем, что вирусы разносятся и в конечном итоге все равно перейдут на человека.

Ученые уверены, что человеку следует умерить свой пыл и вмешательство в дикую природу. Необходимо остановить уничтожение природных заповедников, а также ввести запрет на охоту.

Ведь виды, которые борются за свое существование, являются носителями примерно вдвое большего числа зоонозных вирусов, чем те виды, которым угрожает вымирание по каким-либо иным причинам, выяснили исследователи. Это значит, что при столкновении с ними шансы человека получить новое и неведомое доныне заболевание возрастают, пишет Naked Science.

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