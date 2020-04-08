Из-за пандемии коронавируса кошки могут полностью исчезнуть с лица Земли

Вспышка коронавируса многое изменит в обыденной жизни людей. По мнению некоторых экспертов, после пандемии опасной инфекции, которая стремительно захватывает государства, мир уже никогда не будет прежним. Так, ученые говорят о том, что в мире выявили несколько случаев заражения домашних животных, чьих хозяев госпитализировали с коронавирусом. Однако медики пока не доказали, что питомцы могут передать инфекцию людям. Но есть информация, что штамм коронавируса, который есть у кошек и собак, не представляет никакой угрозы для человека.

Отметим, что некоторые хозяева домашних животных уже начали выгонять из своих домов вчерашних любимцев. Оказавшихся на улице животных забирают приюты, где им приходится нелегко, так как мест для новичков нет и пожертвования сокращаются.

Недавно китайские ученые установили, что кошки после заражения производят вирус, вызывающий коронавирус. Собаки в этом отношении менее опасны. Кстати, ученые выяснили, что собаки, куры, свиньи, утки не могут заразиться коронавирусом от людей.

Как оказалось, в организмах кошек коронавирус производится зараженными клетками в больших количествах. Между тем ученые утверждают, что риск передачи вируса через кошек чрезвычайно мал.

Ранее Британская ветеринарная ассоциация рекомендовала заболевшим коронавирусом хозяевам кошек не выпускать гулять на улицу своих четвероногих друзей.

Вместе с тем ученые говорят, что самим кошкам грозит полное исчезновение. Дело в том, что смертность от коронавируса среди кошек приближается к 100 процентам, пишет РИА Новости .

Медики рекомендуют тщательнее мыть лапы питомцам после прогулок и обрабатывать их антисептиком. Они также не советуют тискать и целовать животных.