Ученый Митрофанов: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

Сегодня, 11:25

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Ученый Митрофанов: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны
Photo by Alexander Andrews on Unsplash

Одной из важнейших проблем при будущем освоении Луны считается зависимость будущих колонистов от земных ресурсов — ведь их придется буквально всем снабжать с Земли. Однако выход есть — руководитель одного из отделов Института космических исследований при Российской Академии Наук Игорь Митрофанов полагает, что весьма приличную часть нужных материалов можно добывать на самой Селене.

Уже сейчас известно, что на полюсах Луны имеются залежи льда, которые находятся в кратерах недоступных для лучей Солнца. Этот лед можно будет использовать для получения воды и кислорода. В перспективе из льда можно будет добывать водород для ракетных двигателей. Вполне приличным строительным материалом является реголит — он в перспективе пригодится для строительства лунной базы.

Россиянам следует поторопиться с освоением ближайшего к Земле космического тела, поскольку 7 апреля президент соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который направлен на поддержку освоения лунных ресурсов в коммерческих целях. В указе, говорится, что Соединенные Штаты не рассматривает космос как всеобщее достояние человечества и будет стремиться к его освоению в частном порядке бизнесменами.

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