Ученый предсказал Земле катастрофу серьезнее последнего массового вымирания

Выбросы углекислого газа могут спровоцировать на Земле катастрофу, которая будет намного сильнее последнего массового вымирания. Об этом предупреждает австралийский исследователь Эндрю Гликсон, сообщает портал «Профиль ».

Он рассказал, что объемы выбросов углекислого газа достигли того уровня, когда следует говорить о «чрезвычайной ситуации» планетарного масштаба. Если ситуация не изменится, то человечеству катастрофа, масштабы которой будут значительнее последнего массового вымирания. Увеличение СО2 в атмосфере Земли уже становилось причиной гибели огромного количества живых существ. Ранее причиной увеличения концентрации углекислого газа становилась активность вулканов или внешнее воздействие вроде падения астероида.

Но сейчас, отмечает Гликсон, человечество само толкает Землю к катастрофе. Ученый рассказал, что текущие темпы выбросов СО2 значительно быстрее тех, которые наблюдались 65 миллионов лет тому назад, когда вымерли динозавры.

До начала промышленной эры в конце XVIII века содержание углекислого газа в атмосфере составляло около 300 частей на миллион (ppm). В феврале этого года содержание двуокиси углерода в атмосфере достигло 414,1 ppm, а общий уровень парниковых газов достиг почти 500 ppm.

Концентрация СО2 в атмосфере Земли еще не достигла критического уровня но приближается к нему. Когда этот порог будет пройден, то многие виды, которые не успели адаптироваться к увеличению концентрации углекислого газа, попросту начнут вымирать. Если массовый выброс парниковых газов не снизить, то процесс вымирания ускорится, уверен Гликсон. Он считает, что процесс вымирания уже начался, поэтому сейчас важно его остановить.