Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

Сегодня, 10:14

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые-астрономы США и Ирана полагают, что однажды Земля может изменить орбиту и ее выбросит за пределы Солнечной системы. Причем шансы на это расценены высоко: 1 к 15 000. В качестве причины ученые называют постоянное передвижение звезд в нашей галактике. 

Каждая из таких звезд, приближаясь к Солнечной системе, отправляет «гравитационный поток», который доходит и до нашей планеты, пишет Радио Sputnik. Каждая звезда, которая подойдет вплотную к Солнечной системе, может дестабилизировать любую из орбит. 

Как отмечают эксперты, если такое явление происходит редко, то ничего страшного: подобное влияние практически не ощутимо для Земли. Но если это случается ежегодно, то энергия, получаемая Землей, может привести к ее смещению и удалению от Солнца, что приведет к ледниковому периоду. Ученые предупреждают, что это только начало. Они не исключают выброса Земли из Солнечной системы.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Орбиту МКС увеличили на километр

Вчера, 09:24

Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой

14-03-2020, 11:05

Японские ученые диагностируют рак с помощью червей

11-03-2020, 16:10

Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли

4-03-2020, 10:06

Миссия Mars Cube One официально завершилась

29-02-2020, 16:13

В 124 световых годах от Земли нашли пригодную для жизни планету

27-02-2020, 22:24

Из-за глобального потепления река Колорадо стала высыхать

24-02-2020, 22:51

Макролиды при беременности опаснее других антибиотиков

24-02-2020, 22:47

«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

24-02-2020, 08:14

Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

23-02-2020, 09:52

NASA показало изображение древнего озера на территории Сахары

23-02-2020, 08:42

NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

23-02-2020, 08:24

На Марсе обнаружили военный корабль

20-02-2020, 14:59

Разработана технология позволяющая генерировать электричество «из воздуха»

18-02-2020, 23:16

Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды

15-02-2020, 11:56

Американский блогер построил повозку и запряг в нее четвероногого робота

14-02-2020, 13:58

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

12-02-2020, 18:14

Ученые предположили существование жизни на поверхности спутника Юпитера

12-02-2020, 17:48

В NASA объявили набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

12-02-2020, 12:24

Экологи обвиняют озон в десятках тысяч смертей ежегодно

11-02-2020, 20:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров