Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые-астрономы США и Ирана полагают, что однажды Земля может изменить орбиту и ее выбросит за пределы Солнечной системы. Причем шансы на это расценены высоко: 1 к 15 000. В качестве причины ученые называют постоянное передвижение звезд в нашей галактике.

Каждая из таких звезд, приближаясь к Солнечной системе, отправляет «гравитационный поток», который доходит и до нашей планеты, пишет Радио Sputnik . Каждая звезда, которая подойдет вплотную к Солнечной системе, может дестабилизировать любую из орбит.

Как отмечают эксперты, если такое явление происходит редко, то ничего страшного: подобное влияние практически не ощутимо для Земли. Но если это случается ежегодно, то энергия, получаемая Землей, может привести к ее смещению и удалению от Солнца, что приведет к ледниковому периоду. Ученые предупреждают, что это только начало. Они не исключают выброса Земли из Солнечной системы.